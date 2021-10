A mille lieues du foot business et de ses écœurants excès, il y a le football social qui permet à certaines personnes de retrouver un sens à leur existence. C'est l'objectif poursuivi par Younited, une organisation internationale qui mise sur l'intégration des sans-abris par le biais du football. Connue sous le nom de ", l'organisation s'est trouvé un nom plus rassembleur.

"Certains clubs n'intégraient pas que des sans-abris, mais aussi des personnes fragiles, qui se sentent isolées ou exclues. Et le terme Homeless Cup pouvait aussi être ressenti comme stigmatisant" explique Frédéric Delbelle, coordinateur du Relais Social Urbain de La Louvière et référent du projet Younited dans la Cité des Loups. Beaucoup de grands clubs ont leur pendant "Younited", comme Anderlecht, le Standard, Bruges ou l'Union Saint-Gilloise. L'équipe louviéroise a vu le jour en partenariat avec le RFC Houdinois, en 2018, et avait rencontré un beau succès. "Nous avons été élus "louviérois de l'année", se souvient Frédéric.

Dans ce projet, "le foot n'est qu'un prétexte. Il nous permet de rencontrer des personnes que l'on suit en dehors du cadre habituel. Et le fait de leur consacrer du temps, avec des assistants sociaux, en dehors du cadre habituel, agit comme un déclic chez certains." Sur l'hygiène, la vie en groupe et ses règles…. "C'est créateur de lien social. L'activité les raccroche à des objectifs, elle leur redonne un but. Elle peut aussi faire en sorte d'acquérir de la discipline, indispensable pour atteindre l'objectif fixé." Anecdote: "certains qui trouvaient toujours une excuse pour rater un rendez-vous administratif n'auraient raté pour rien au monde l'entrainement!"

Autre vertu: l'impression d'exister. "On a déjà vu des pros qui se déplaçaient lors de compétitions et de tournois pour voir les joueurs. C'est très gratifiant pour eux, ils constatent qu'ils ne sont pas inexistants." En dehors des entraînements, les membres de l'équipe continuaient à garder le contact et une belle dynamique réunissant 11 joueurs s'était mise en place. Puis vint le Covid, qui mis l'équipe sous l'éteignoir.

Mais aujourd'hui, l'heure est à la résurrection. Il y a une dizaine de jours, sous l'appellation La Louvière Younited – RFC Houdinois, l'équipe a tenu son premier entraînement. Deux joueurs étaient présents. "Il faut reconstruire toute l'équipe et c'est notre objectif." Un appel a été lancé auprès de tous les partenaires du RSU louviérois. "Si on peut réunir 7 à 8 joueurs dans un premier temps, ce serait l'idéal."

Une équipe où tout le monde doit se sentir bienvenu, "peu importe l'origine, l'âge ou de l’expérience de vie, le sentiment d'entrer dans les vestiaires et d'y trouver un chez-soi est universel. Il donne des ailes aux joueurs d'une équipe Younited, ils y trouvent une identité et une énergie positives pour donner un nouveau souffle à leur vie."