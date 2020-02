Des activités seront organisées tout au long de cette année.

Un 40e anniversaire, ça se fête ! Pour l’occasion, la Maison Marie Immaculée (MMI) a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ce 5 mars marquera en effet le lancement de festivités qui s’étaleront tout au long de l’année. Pour unir ces événements, un tour Wallonie-Bruxelles version mobilisé douce composera le fil rouge entre les cinq pôles de MMI : Soignies, Uccle-Béguinage, Montignies-Sur-Sambre, Saint-Ghislain et Neufvilles-Marcq ; tous auront leur programme mensuel.

La Maison du Grand Chemin de Neufvilles, berceau de l’association depuis 1980, sera le start and stop de ce tour. De là, les participants se mettront donc en marche pour 10 km vers le premier arrêt, la Résidence Saint François à Soignies. "À leur arrivée, un accueil chaleureux leur sera réservé par l’équipe et les bénéficiaires du pôle de Soignies, qui remettront le flambeau lors de la seconde étape vers Uccle en avril", explique-t-on du côté de la MMI.

Sports, cérémonie et activités festives composeront la formule de ces rendez-vous ponctuels. Deux gestes significatifs seront posés sur chaque lieu, soutenus par des discours officiels : la plantation d’un érable et la pose d’une pierre commémorative. Le programme des activités sera quant à lui varié, par mois, en fonction des sites.

Le coup d’envoi sera donc donné le 5 mars à 11 heures depuis le pôle de Neufvilles. La fête se prolongera le 6 mars avec les résidents de l’unité du Perlonjour au travers d’un souper gaufres partagé avec l’équipe du service. "Comme de traditions à MMI, une célébration eucharistique se tiendra le 10 mars à 14h en la chapelle des sœurs franciscaines. Côté familles et bambins, trois temps leur sont consacrés. Un apéro encouragera les échanges conviviaux sur le site de la garderie de l’école Saint-Vincent, en date du 12 mars 16h30."

Se réunir et remplir les gourmands estomacs au petit déjeuner est l’objectif du rendez-vous pris avec les parents de la crèche "Poussière d’étoiles", le 13 mars à partir de 7h. Les professionnels, vêtus de leurs plus beaux pyjamas, accueilleront aussi les petits bouts tout au long de la journée du 19 mars.

Le lendemain dès 19h, l’ensemble du personnel et les anciens découvriront le film qui retrace les 40 ans de MMI, réalisé pour l’occasion. Ils profiteront aussi d’un afterwork "fromages et salaisons" rythmé par un quizz musical et historique clôturé par une remise de cadeau.

"La cerise sur le gâteau ? La date du 26 mars marquée par deux moments. Le spectacle de Maria D délassera les ainés depuis la chapelle de la résidence à 14h30. Un verre et un savoureux gâteau raviront les papilles des résidents et de leur famille à 16h depuis le restaurant, clôturant ainsi un premier mois riche d’activité." Le tour sportif reprendra vers le pôle bruxellois, direction L’Olivier à Uccle dès le 2 avril 9h! Munis de leur vélo, les vaillants coureurs rallieront Soignies à Bruxelles.