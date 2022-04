Il y aura du monde dans les rues de la Cité des Loups ce jeudi 21 avril. Un collectif de la Marche des Migrants se réunira en effet afin de réclamer la régularisation des personnes sans papiers. Les manifestants démarreront aux alentours de 9 heures de la place Abelville, face au club Achille Chavée. Des prises de parole sont prévues, toujours dans un seul et même objectif : exposer les objectifs de l’action et plus largement de la campagne In My Name en vue d’obtenir des résultats.

Cette dernière est une initiative nationale visant à récolter 25 000 signatures d’ici le 17 mai "pour déposer une proposition de loi citoyenne avec des critères clairs et objectifs de régularisation." La Marche des Migrants, créée en 2013 sur les bases du comité de soutien aux sans papiers fondé en 2005, se mobilise pour la faire connaitre dans la région. La délégation se rendra ensuite à la bibliothèque provinciale, au centre culturel Central, à l’église Saint-Joseph où des sans-papiers s’exprimeront, à la CSC, au CPAS, au SETCa/FGBT, à Lire et Écrire et finalement au PAC.

Une façon pour les marcheurs d’interpeller aussi bien le monde politique que syndical, associatif, culturel ou encore les institutions scolaires. "C’est important parce que c’est une campagne qui lutte pour la protection des droits des sans-papiers", explique-t-on du côté de la Marche des Migrants. "Il faut savoir que si on n’a pas de papiers en Belgique, on n’a droit à rien ; ni à la sécurité sociale, ni à l’aide sociale, ni à la plupart des soins remboursés. Pour s’en sortir, les personnes non régularisées doivent travailler en noir et sont surexploitées. Elles vivent tous les jours avec la peur au ventre d’être arrêtées et incarcérées dans un centre fermé."

À ce jour, la Marche des Migrants a récolté quelque 150 signatures et espère en recueillir davantage lors de cette journée d’action du 21 avril. « Selon des statistiques récentes, La Louvière compterait plus de 100 personnes et familles sans-papiers bénéficiant de l’aide médicale urgente (AMU). Il y en a donc certainement plus. Cela représente 1% du nombre total de personnes non régularisées en Belgique », précise encore le collectif.