La maman du chauffard qui a tué six personnes et blessé plus d'une vingtaine d'autres, était choquée par ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies.

Interrogée par nos confrères d'HLN, cette femme bien connue dans le village confiait être très surprise de ce qu'avait fait son fils. "Nous ne comprenons pas ce qu'il s'est passé. Paolo n'a jamais rien fait de mal auparavant. Nous compatissons avec toutes les victimes", confie Silvana, qui ajoute qu'elle veut que "justice soit faite".

Le chauffard du drame, inculpé pour coups et blessures ainsi qu'homicide involontaire, a été placé sous mandat d'arrêt ce lundi tard dans la soirée par les autorités. Le passager, son cousin Nino, a quant à lui été libéré sous conditions, lui qui est inculpé de non-assistance à personne en danger.

Selon les premières analyses toxicologiques révélées dans l'enquête, le conducteur de la BMW Serie 5 était légèrement sous l'influence de l'alcool.