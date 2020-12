Comme toutes les autres célébrations religieuses, la messe de Noël devra respecter les mesures sanitaires en place : pas plus d'une personne tous les 10 m² et 15 personnes maximum au total. Inutile donc de préciser que les traditionnelles messes de minuit passeront à la trappe pour bon nombre de familles. Mais si vous n'allez pas à l'église, c'est l'église qui viendra à vous.

Sur proposition de l’Unité pastorale Binche-Estinnes et avec la collaboration d'Antenne Centre, la messe de minuit de la Noël a été enregistrée quelques jours avant la Noël et va pouvoir être diffusée sur les quatre chaines de télévision locales du Hainaut (ACTV, TeleMB, Notélé, Télésambre) le soir du réveillon de Noël. Elle sera rediffusée également le jour de Noël.

La messe a été enregistrée dans la cité du gille, en l’église du Sacré-Cœur de Binche. Elle a été présidée par l’évêque de Tournai, Monseigneur (Mgr) Guy Harpigny et concélébrée par le curé du lieu, l’abbé Louis Wetshokonda et l’abbé Jean-Pierre Lorette, recteur de la basilique de Bonne-Espérance. Une chorale composée de représentants des chorales des paroisses du Sacré-Cœur et de Buvrinnes animait la célébration avec à l’orgue, l’organiste titulaire Zbigniew Kruczek qui a composé lui-même la musique du psaume de la Noël.

La chorale a interprété des chants traditionnels de la Noël permettant aux téléspectateurs de mieux suivre la célébration et petit clin d’œil de l’organiste, plusieurs musiques d’origine polonaise. De nombreux polonais habitants encore dans la région du Centre.

En cette période de crise, les normes sanitaires obligent les paroisses et le diocèse de Tournai en particulier à revoir les manières de fonctionner et d’organiser les célébrations dominicales, notamment pour la fête de Noël. De nombreuses paroisses se coupent en deux pour démultiplier les célébrations où cela est possible et suivant les prêtres disponibles. Certains prêtres vont jusqu’à célébrer six messes de Noël. Les prêtres retraités sont aussi sollicités pour venir aider durant cette période.

Pour les paroisses de Binche-Estinnes, ce n’est pas une première car elle a déjà participée à la diffusion de deux messes TV avec la RTBF et France 2 ces cinq dernières années et depuis le premier confinement, elle diffuse, tous les week-end, des messes filmées via Youtube. La messe de Noël de minuit sera diffusée sur toutes les chaines locales du Hainaut le 24 décembre dès 23h55.