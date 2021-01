Certes, le dernier mot quant à la révision du plan de secteur réclamé par Elia dans le projet Boucle du Hainaut reviendra à Willy Borsus (MR). Le ministre wallon de l'aménagement du territoire a désormais un peu moins de 90 jours pour trancher. En attendant de se prononcer, il accumule les informations, analyses et expertises pour se forger une opinion objective du projet. Un avis qu'a déjà exprimé de son côté la ministre fédérale de l'énergie.

Tinne Van der Straeten (Groen) voit l'arrivée de cette ligne à haute tension (380 kV) entre Avelgem et Courcelles comme une nécessité. "L’accord du gouvernement fédéral met en évidence l’importance d’une facture énergétique abordable, du nouvel élan qui sera donné à une consommation d’énergie durable et du doublement des capacités de l’éolien off-shore pour atteindre 4 GW d’ici 2030", débute-t-elle dans un courrier envoyé à Willy Borsus.

"Le réseau de transport actuel du Hainaut (150 kV) arrivera donc à saturation d’ici 2030", poursuit la ministre. "Un réseau électrique stable avec une capacité suffisante de raccordement est un critère essentiel dans le développement économique d’une région. Un projet du type Boucle du Hainaut peut venir soulager le réseau existant et recréer de la capacité dans celui-ci. De plus, au regard d’un prix de l’électricité qui doit rester abordable et des ambitions climatiques de notre pays, la constitution d’une Boucle du Hainaut est un élément central."

© BELGA



Elle apporterait en effet de l’électricité verte de la mer du Nord en Wallonie et dans le Hainaut. "Ce qui est un gage d’attractivité durable pour des zones d’activités économiques dont la faible puissance d’alimentation actuelle ou l’insuffisance projetée sont un véritable handicap. (…) Le développement d’un réseau électrique robuste et maillé est un élément essentiel à l’ambition du développement des éoliennes off-shore pour arriver à la neutralité carbone en Europe d’ici 2050."

Concernant les choix techniques d'une liaison aérienne en courant alternatif, la ministre fait confiance à Elia. "98% du réseau très haute tension en Europe est constituée de liaisons aériennes en 380 kV. Tenant compte des évolutions technologiques vis-à-vis essentiellement des liaisons souterraines en courant continu, Elia m’a informée avoir réalisé plusieurs études et demandes d’avis du monde privé et académique au sujet de la technologie la plus appropriée pour répondre au besoin de transport de 6 GW."

Elle concède toutefois qu'il faudra tenir compte de l'avis des citoyens. "Le déroulement et la clôture de la phase de participation du public à ce projet ne m’est pas passée inaperçu. Les réactions, questions et préoccupations des citoyens et des autorités communales étaient nombreuses. Je vous invite (Ndlr : elle s'adresse à Willy Borsus) à analyser les réactions du public et des autorités communales de manière approfondie et à la prendre sérieusement en considération lors de l’élaboration de l’étude sur les incidences environnementales. Pour conclure, je suis convaincue qu’une bonne collaboration entre nos entités respectives contribuera à la réalisation des objectifs climatiques de notre pays."

Voilà un discours affirmatif qui ne devrait pas rassurer les opposants à ce projet...