Mâlik Bensalem ne s’attendait probablement pas à être au cœur d’un débat animé sur les réseaux sociaux. Connu dans la région du Centre pour être président de Youth for Climate La Louvière et du conseil provincial de la Jeunesse, ce dernier vient d’être élu président des Jeunes Socialistes de La Louvière. Un engagement qui n’étonnera a priori personne mais qui fait malgré tout réagir, notamment du côté du MR et du CDH, qui reprochent au Parti Socialiste d’avoir dépenser de l’argent publique à des fins médiatiques.

"Depuis quelques temps, celles et ceux qui suivent l’actualité locale auront souvent vu passer le visage encore poupon du jeune Malik Bensalem", précise David Soors, président du MR Louviérois. "Toujours aux études, déjà les postures du politicien en herbe, déjà l’usage intelligent des réseaux sociaux avec des publications d’auto-réclame efficaces et consensuelles. Mais vous n’avez pas aperçu Malik que sur votre mur virtuel Facebook : il occupe aussi, à l’occasion, les murs réels de la commune. Trônant tantôt sur des affiches officielles de la ville, ou carrément sur une bâche de plusieurs mètres carrés en pleine façade de notre hôtel de ville."