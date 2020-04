Certains espèrent profiter de la période de confinement pour adopter... sans pour autant souhaiter s'engager à long terme !

D’abord considérés comme un secteur non-essentiel et donc fermés, les refuges wallons ont obtenu une dérogation pour pouvoir poursuivre les adoptions moyennement la mise en place de mesures de précaution. Une excellente nouvelle donc pour toutes les associations saturées qui avaient lancé un véritable appel à l’aide.

Certains animaux profiteront inévitablement de cette période de confinement pour trouver leur nouvelle famille. "Nous constatons vraiment une augmentation du nombre d’adoptions. En comparaison avec la même période l’an dernier, nous sommes à +20 ou 30%", explique Marie-Rose Bruffaerts, des Amis des Animaux, à Feluy. "Cela se constate surtout au niveau des chats adultes qui d’ordinaire intéressent peu."

Si cette augmentation du nombre d’adoption parait être une bonne chose, ce n’est pas nécessairement le cas… "Cette hausse du nombre de demandes nous a un peu inquiété. Nous avons donc poussé les questionnaires plus loin afin de réellement comprendre la motivation des candidats adoptants. Tous n’ont pas une bonne raison d’adopter…" C’est peu dire puisque certaines justifications ont de quoi mettre en colère.

"Certains ne s’en sont pas cachés : ils souhaitaient adopter un chien pour avoir un beau prétexte pour sortir. Lorsque nous avons demandé s’ils étaient conscients qu’une fois le confinement terminé, il faudrait toujours sortir l’animal trois fois par jour, même si le travail a repris et que l’on dispose de moins de temps, on nous a répondu que l’adoption était temporaire, qu’une fois les mesures levées, le chien serait redéposé en refuge !"

Un discours qui fait évidemment froid dans le dos car il illustre une nouvelle fois un triste constat : l’animal est considéré par certains comme un objet et un faire-valoir que l’on peut abandonner sans le moindre remord. "Nous ne pouvons accepter de tels comportements, issus d’une minorité mais d’une minorité importante malgré tout en cette période… Bien sûr que nous sommes heureux de vivre des adoptions mais nous restons soucieux de l’avenir des animaux que l’on place !"

Pas question donc de laisser partir un chien ou un chat avec n’importe qui. L’adoption doit toujours rester un acte réfléchi et envisagé sur le très long terme. "Ce n’est pas nous aider que de sortir un animal de sa cage pendant quelques mois si c’est pour nous le ramener ensuite. C’est du travail inutile pour nous et nous n’aurons pas la garantie, dans quelques mois, d’avoir de la place pour reprendre l’animal." D’autant plus que la période de naissance de chatons se profile et que les refuges seront mis à rude épreuve.

Reste donc un seul mot d’ordre, valable tout au long de l’année : non, l’animal n’est pas un objet, et non, il n’est pas destiné à tromper l’ennui !