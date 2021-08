Le Ronquières Festival prendra ses quartiers sur le site du Plan incliné les 14 et 15 août. Si on sait déjà qu’il sera accessible exclusivement sur présentation d’un Covid Safe Ticket, le plan de circulation autour de l’évènement n’était pas encore connu pour les riverains, et les visiteurs. À moins de deux semaines de l’évènement, la Ville de Braine-le-Comte a publié les informations concernant la mobilité.

Afin de garantir la fluidité des accès malgré les contrôles supplémentaires à effectuer, les festivaliers pourront entrer sur le site via trois entrées situées au bas de la route Baccara, et de part et d’autre du site, sur la rue Rosemont. Toutes les dispositions ont été prises afin de gêner le moins possible la mobilité durant la tenue du festival et ses préparatifs pour les riverains. La Ville attire l’attention des Brainois sur le fait que la circulation autour du village de la Croix Rouge sera modifiée dès le montage des installations du festival, qui commencera le lundi 9 août à 6h.

Pour les phases de montage et de démontage, du 17 août 19h au 18 août à 16h, la vitesse sera limitée à 30 km/h le long du site du festival, soit de la Route Baccara ainsi qu’à la rue Rosemont. La circulation sera alternée via des feux tricolores, et le stationnement y est interdit durant cette durée. À la rue Rosemont, les automobilistes ne pourront plus emprunter la portion entre la rue du Tombois et la limite avec Ecaussinnes, où le stationnement est également interdit.

Pendant le festival cette fois, dès la fin du montage prévu le 12 août, la circulation et le stationnement seront interdits le long et aux abords du site jusqu’au 17 août à 10h. La vitesse sera également limitée à 30 km/h sur la route Baccara, la rue Rosemont, la rue du Tombois et la rue du Bois d’Horrues. "Des travaux de réfection de la voirie pourraient se tenir sur la rue des Bas Rouges à Ecaussinnes", précise-t-on du côté de l’administration brainoise. "Cette rue étant initialement utilisée pour la sortie des festivaliers, le plan de déviation pourrait être légèrement modifié les 14 et 15 août."

Pour les utilisateurs des réseaux RAVel et Vhello, la Ville de Braine-le-Comte précise que la circulation sera déviée vers l’ancien canal. Elle conseille aux cyclistes de favoriser les routes secondaires.

Un courrier est actuellement distribué ces lundi et mardi pour informer les riverains des modalités pratiques et plans de déviation qui seront d'application. Un plan visuel a également été publié sur le site de la Ville de Braine-le-Comte, et reprend l’ensemble des déviations. Sur place, des panneaux seront évidemment placés pour aider les automobilistes dès ce lundi 9 août.