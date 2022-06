L’un des gros dossiers de la commune d’Ecaussinnes est sur le point de se clore. Le déménagement de la bibliothèque communale au sein de l’Espace-Philomène vient en effet de se terminer. La bibliothèque et la ludothèque peuvent donc désormais accueillir les visiteurs. Une dernière partie du chantier, comprenant la maison multi-services ainsi que les abords des lieux, devrait boucler l’ouverture complète d’ici le mois de septembre.

"C’est un beau travail d’équipe et, pour ma part, un moment émouvant qui ponctue plus de deux ans et demi de travaux et près de quatre ans de suivi de projet qui se poursuivra activement jusqu’à la mise en service complète de l’Espace-Philomène d’ici quelques mois", confie Arnaud Guérard, échevin à Ecaussinnes. "Les travaux se poursuivent dans le reste du bâtiment et aux abords. Les visiteurs sont donc invités à faire preuve de prudence et à suivre les consignes affichées sur place. A noter que le parking n’est pas encore accessible. Le stationnement doit donc se faire à la rue Docteur Bureau pour le moment."

En plus d’accueillir la bibliothèque communale, dans des locaux flambant neufs, ainsi que la Maison multiservices et les logements de transit, la réaffectation de l’ancienne maison de repos Sainte-Philomène a permis au bâtiment, laissé à l’abandon jusque-là, de vivre une seconde vie. A terme, la Maison multiservices et les logements de transit permettront aux personnes au besoin urgent en logement d’y habiter le temps de leur réinsertion. La durée d’occupation de ces logements peut aller de six mois à un an. Un total de cinq logements sera disponible.

Les citoyens sont invités à participer en tant qu’habitant au suivi de projets écaussinnois tels que la fin de celui concernant l’Espace-Philomène ou celui de la Ligne 106 en participant à la deuxième opération de développement rural. Ils peuvent se rendre, en ce sens, sur le site de la commune pour également émettre leurs avis.

A noter que la bibliothèque communale est ouverte les lundis de 10 à 12 h et de 13 à 17 h ainsi que les mardis de 13 à 17 h, les mercredis et vendredis de 13 à 19 h et les samedis de 8h30 à 12h30. La ludothèque est quant à elle ouverte de 13 à 19 h les mercredis et vendredis.