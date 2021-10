La participation citoyenne, tout le monde en parle. Mais concrètement, comment la met-on en place ? C’est la question que l’on se pose au sein de la commune de Braine-le-Comte. Son conseil communal a constitué un groupe de travail dédié à la question et qui, depuis sa création, planche sur la couleur locale à donner à ce concept et à la volonté d’habitants de prendre une part active à la vie communale.

Et pour définir cette couleur locale, pourquoi ne pas demander aux Brainois ce qu’ils en pensent ?

Lors d’une soirée ouverte à tous, de nouveaux membres, non-politiques, pourront rejoindre le groupe. Initialement prévue le 24 mars 2020 et annulée pour cause de crise sanitaire, elle aura lieu le 19 octobre prochain et sera orchestrée par UPCity , une société basée à Mons et spécialisée notamment dans le lancement des processus participatifs. Elle a notamment travaillé avec la commune de La Hulpe, a défini la nouvelle identité de Centrissime à La Louvière, ou a accompagné la Ville de Soignies dans la mise en place de son budget participatif.

"Nous sommes vraiment au début d'une coconstruction, explique l'échevin à la participation citoyenne Olivier Fiévez. La réunion sera l'occasion d'expliquer ce qu'est la participation citoyenne et ce qu'il se cache derrière ce vocable." Au-delà du partage d’expériences et du témoignage d’actions menées ailleurs, cette soirée sera l’occasion, pour 8 citoyens, de remettre leur candidature afin d’intégrer le groupe de travail et de contribuer à définir les enjeux citoyens pour l’avenir de Braine-le-Comte.

Pourquoi 8 citoyens? Pour qu'il y ait une parité dans le groupe de travail avec les membres étiquetés politiquement. "Ce groupe a été constitué en 2019 avec deux représentants des quatre partis démocratiques représentés à Braine-le-Comte au sein du conseil communal (ndlr: MR, PS, Ecolo et cdH)." La réunion aura lieu à l’hôtel de ville de Braine-le-Comte et sur inscription auprès de la Cellule Participation citoyenne .

Récemment, une expérience de participation citoyenne a été menée dans le cadre de la Fosse Albecq. Des ateliers avaient été organisés pour susciter des idées de projet dans le cadre d’une possible urbanisation de cet espace vert, mais situé en zone bâtissable. L’expérience fut un semi-échec, mais les élus furent encouragés à poursuivre sur la voie du dialogue. "La participation citoyenne est une des matières les plus exploratoires", conclut l'échevin.