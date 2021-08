U.P.

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de patrimoine fluvial: la passerelle piétonne de Strépy-Bracquegnies, qui enjambe le canal du Centre historique à la hauteur de la rue Joséphine Joos Lambert et située à côté du pont-levis, sera enfin de retour. Le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert vient de signer l'arrêté autorisant le transport de la passerelle durant la nuit du 24 au 25 août, pour une pose prévue pour le 25 août.

Ce sera la fin d'un chantier long et mouvementé. En décembre 2017, le SPW avait fait enlever la passerelle pour procéder à sa rénovation, dans le cadre de son programme de restauration des ouvrages d'art situés sur le Canal du Centre historique. Datant des années 1930, la structure métallique de plus de 30 tonnes était touchée par la corrosion et présentait des signes d'affaiblissement.

Mais en 2019, l'entreprise qui avait été chargée de procéder à la rénovation de la passerelle est tombée en faillite. Le chantier s'est donc retrouvé à l'arrêt le temps de régler un litige entre le SPW et le curateur et que le service public wallon ne récupère l'ouvrage. Le chantier n'a pu reprendre qu'au début de cette année.

Jusqu'en 2002 et la disparition de la navigation marchande sur l'ancien canal, la passerelle permettait aux piétons de traverser la voie d'eau quand le pont-levis était actionné. Pour des raisons de sécurité, la passerelle était fermée depuis 2012. C’est donc surtout pour des raisons patrimoniales (le classement Unesco du canal historique concerne tous les ouvrages d'art) que cette restauration avait été demandée par le SPW.