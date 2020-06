La date du mercredi 1er juillet a été fixée par Sportoase.

Le Conseil national de sécurité de ce mercredi a tranché : toutes les piscines intérieures et extérieures pourront rouvrir à partir du mercredi 1er juillet. La piscine Sportoase de Braine-le-Comte sera au rendez-vous puisque toutes les installations de baignade, y compris les piscines de loisirs et l'espace bien-être, seront à nouveau accessibles à partir de mercredi matin, dès 8 heures.

Mais pour garantir une "distance saine" dans la piscine et contrôler l'afflux des nageurs, les réservations seront temporairement obligatoires. Elles sont d'ailleurs d'ores et déjà accessibles sur le site internet ou l'application de la piscine. "Lors de la réservation, un créneau horaire de 1,5 heure (incluant le temps de changement) pour la natation au tour et de 2,5 heures (incluant le temps de changement) pour la natation récréative est alloué", précise Sportoase.

Il y aura évidemment d'autres mesures de sécurité pour accueillir les visiteurs. A l'entrée, la température de chaque visiteur sera cannée ; des dizaines de distributeurs de gel pour les mains seront mis à disposition ; les vestiaires individuels seront disponibles mais constamment désinfectés. De même, les employés disposeront d'un équipement de protection suffisant et les paiements en espèces ne seront pas acceptés.