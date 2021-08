La gare de Binche est la seule gare néogothique du pays avec celle d'Anvers, tout aussi remarquable. Elle a déjà tapé dans l'œil de quelques réalisateurs, dont Patrice Leconte, qui y ont posé leur caméra. Après moultes tractations, son enveloppe extérieure a pu être rénovée pour 1,6 million d'euros. Cela n'a pourtant pas empêché la SNCB de décider d'en fermer les guichets. Mais le temple ferroviaire de la Cité du Gille pourrait reprendre vie…

On le sait, la SNCB a mis l'aile gauche du bâtiment en bail emphytéotique. Alors que le dépôt des offres est maintenant clôturé, un candidat s'est manifesté publiquement. Et il n'est pas inconnu au bataillon dans le paysage binchois. La Plus Oultre Distillery à qui l'on doit le Gin de Binche, la Vodka de Bintje ou encore la Bonnespéreuse, souhaite en effet y installer ses quartiers.

Actuellement, la production sort de la distillerie de Biercée et d'autres petites installations éparses. "La mircodistillerie de la gare viendrait s'ajouter pour augmenter notre production et nous permettre de développer d'autres types d'alcool", indique Jérôme Urbain, administrateur délégué de la Plus Oultre Distillery. "Nous travaillons notamment sur un whisky et un rhum. Nous y installerions un alambic de 400 litres, et un autre de 100. Le fait de pouvoir travailler sur des petites quantités nous permettrait en outre de jouer sur les produits, d'essayer des variations limitées et même de s'ouvrir à d'autres petits projets. On pourrait par exemple produire du Calvados pour quelqu'un qui a récolté beaucoup de pommes dans son jardin."

L'administrateur délégué de la Plus Oultre Distillery a remis un dossier complet et bien ficelé. "Nous avons proposé à la SNCB la création d’une société coopérative « Gare de Binche » afin de permettre aux Binchois intéressés d’intégrer comme coopérateurs cette société et de créer un vrai projet citoyen et participatif autour de notre distillerie, nos produits et la gare de Binche", poursuit Jérôme Urbain. "Cette société aurait pour objet la restauration de l’aile gauche de la gare en respectant le caractère classé du site. La gare et sa distillerie deviendraient le bâtiment de tous les Binchois et des amoureux de ce patrimoine remarquable."

La microdistillerie s'installerait ainsi dans l'aile gauche de la gare, mais pas seulement pour produire des boissons. Des activités horeca et touristiques seraient également développées. Jérôme Urbain imagine un parcours en train, à vélo ou même à pied empruntant le Ravel et reliant la distillerie à des sites incontournables de la région tels que la Grand-Place de Binche, le Musée du Masque, la Brasserie la Binchoise, l'Abbaye de Bonne-Espérance ou encore le Domaine des Agaises. Il est également envisagé de multiplier les partenariats pour que la gare devienne la vitrine d'une multitude de produits locaux de qualité. Et ce n'est pas ce qui manque dans la région.

Last but not least, l'administrateur délégué de la Plus Oultre Distillery ne vient pas seulement avec de belles idées, mais aussi une enveloppe de 450.000 euros pour restaurer et aménager le lieu, désaffecté depuis plus de 40 ans. Preuve que le projet est sérieux et argument financier qui devrait certainement peser dans la balance auprès de la SNCB. "Nous espérons de tout cœur que ce projet trouvera un intérêt dans le chef des responsables administratifs et politiques de la SNCB ainsi que des élus locaux", conclut Jérôme Urbain.