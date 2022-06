Les instances de la zone de police de La Louvière ont présenté mardi leur bilan chiffré pour l'année 2021. Les équipes de la zone ont totalisé 12.161 interventions, dont 11.650 avec envoi effectif de patrouille. La section de recherche a rédigé 3.004 procès-verbaux, traité 884 dossiers pour 126 instructions. Elle a procédé à 87 privations de liberté, dont 43 avec présentations au magistrat. 51.590 euros également été saisis par les policiers, de même que plusieurs quantités de drogues.

Au niveau des accidents de la route, 1.358 faits ont été comptabilisés à La Louvière en 2021, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020 alors que les années précédentes étaient supérieures dans les chiffres (entre 1.600 et 1.700 accidents). Les policiers ont procédé à 141 retraits de permis de conduire en 2021.

En termes de criminalité, les catégories qui ont le plus augmenté en 2021 sont les troubles à la tranquillité publique, les accidents avec dégâts matériels (614, +20%) et délits de fuite (561, +29%), les dégradations, les vols et les détournements frauduleux d'argent. Les troubles entre voisins et les infractions de roulages sont les catégories en baisse en 2021.

Dans les faits avec violences, on notait en 2021, notamment, une diminution de 8,5 % (517 faits) de violences intrafamiliales, une augmentation des extorsions et hold-up (49, +122,7 %) et des coups et blessures (349, + 13,3 %). Le total général des vols était de 1.096 faits, soit + 4,1% par rapport à l'exercice 2020 mais une poursuite de la diminution depuis 2017 (-12 %). Les incivilités et les troubles étaient en augmentation de 27,8 %, notamment au niveau de l'ivresse et des troubles de la tranquillité publique. 684 faits de criminalité informatique ont été enregistrés en 2021, pour 512 en 2020.