Une mesure malheureusement nécessaire face au comportement de certains citoyens.

Si le message a été globalement bien entendu et surtout compris par les citoyens, quelques irréductibles continuent, probablement par inconscience et bêtise, de braver les interdictions et d’ignorer les mesures de confinement. Dans la Cité des Loups, ce sont en effet quelque 65 procès-verbaux qui ont été dressés pour non-respect des dispositions.

Pour lutter plus efficacement encore contre ces comportements irresponsables, la zone de police locale a décidé d’utiliser les grands moyens. Dès ce mercredi, elle recourra à un drone afin d’assurer la surveillance des chemins de halage, des parcs et des lieux de rassemblement déjà signalés à leur attention.

Des méthodes manifestement nécessaires, tout comme la fermeture des parcs et espaces verts de l’entité, décrétée par le bourgmestre de La Louvière ce lundi. Rappelons qu’en cas de récidive, les contrevenants s’exposent à de sévères amendes voire même à une comparution immédiate devant le tribunal. De quoi peut-être enfin faire prendre conscience à certains de la gravité de la situation.