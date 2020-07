Ces derniers jours, les services de police de La Louvière ont constaté plusieurs faits d’escroquerie par internet. Le modus operandi est toujours le même : la victime met en vente un objet sur une plate-forme de vente, elle est contactée par un acheteur qui lui signale son intention de passer par une société de livraison comme Mondial Relay ou DPD.

Par la suite, le vendeur est contacté par une personne travaillant soi-disant pour ces sociétés de livraison pour finaliser la vente ainsi que la livraison et sollicite le vendeur pour procéder à des opérations bancaires via le lecteur électronique. Les vendeurs se rendent compte par après que leur compte en banque a été débité de plusieurs milliers d’euros.

La police locale de La Louvière appelle à la plus grande prudence : "il ne faut jamais communiquer ses coordonnées bancaires ni accepter d’effectuer des transactions bancaires via les lecteurs. Quand un faux site vous demande de vous identifier en insérant votre carte de banque dans un lecteur de cartes dans le but, soi-disant, de régler l’envoi, c’est en réalité une façon pour l’escroc de s’approprier vos données bancaires. Dès qu’il sera en possession de ces informations, il n’aura plus qu’à vider tous vos comptes."

Il est donc conseillé de redoubler de vigilance et couper court au processus d’achat ou de vente si la situation est l'une des suivantes : on vous demande de finaliser la vente en dehors du site de petites annonces ; on vous demande de payer en passant par une société de livraison ou de transport ; on vous demande de procéder à une vérification bancaire via un lien ou via le lecteur mobile ; l’acheteur vous propose un montant supérieur à celui que vous demandez ou on vous demande de payer un acompte pour confirmer la vente en passant par Western Union ou Moneygram.