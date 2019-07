Si le tireur présumé a pu être interpellé, la police a besoin de témoins pour son enquête.

La police diffuse un appel à témoins dans le cadre du dossier de l'assassinat d'Isabelle Rectem, 44 ans, vendredi soir lors de la fête des voisins à Chapelle-lez-Herlaimont, dans la province de Hainaut. La victime a été assassinée par son ex-compagnon, d'une balle dans la tête. Les enquêteurs souhaitent avoir des images prises par des témoins le soir des faits.

Le vendredi 5 juillet 2019 vers 22h20, une femme de 44 ans a été tuée, rue des Bleuets à Chapelle-Lez-Herlaimont. La victime se trouvait à une fête de quartier sous un chapiteau. Les services de police sont à la recherche de personnes qui possèdent des images prises le 5 juillet 2019 avant et lors des faits. Le tireur présumé a été interpellé et privé de liberté. Si vous avez des informations ou des images sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.