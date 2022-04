Un tout nouvel événement va débarquer à Soignies les 24, 25 et 26 juin prochains. Le Sauterelles Festival posera en effet ses valises dans l’entité sonégienne afin de mettre la culture au sein des cultures. Le public cible sera quelque peu différent des festivals traditionnels puisque ce sont les jeunes voire très jeunes qui auront l’occasion d’assister aux 19 spectacles, organisés dans trois granges en milieu rural. L’initiative est née de la compagnie "Le Vent qui Parle" qui en assure la production, la programmation et l’organisation. Si le festival peut avoir lieu c’est également grâce aux fonds STAR'T Rayonnement Wallonie et aux nombreux partenaires et bénévoles dont L'AVENIR fait partie.

Depuis sa création en 2002, la compagnie Le Vent qui Parle crée des spectacles, cherchant toujours à émerveiller petits et grands. Elle est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2009. Elle diffuse ses créations dans les théâtres, centres culturels, bibliothèques mais également dans les écoles. Depuis 2018, grâce à un partenariat avec l’ONE, elle joue le spectacle On y va ! dans de nombreuses crèches. Elle va franchir une nouvelle étape en juin prochain avec la mise en place de son tout premier Sauterelles Festival.

Le Sauterelles Festival se déroulera sur trois jours, les 24, 25 et 26 juin. Pas moins de 19 spectacles et un total de 35 représentations pour enfants et leurs parents seront organisés. Une multitude d’ateliers créatifs et des animations en lien avec l’écologie viendront compléter la programmation. Les fermes de la Coulbrie, de la Tortue et des P’tits sabots accueilleront tout ce petit monde.

"Sauterelles Festival est un événement familial et festif où l’on amène la culture dans les cultures. Il allie spectacles, animations, ateliers à destination du jeune et très jeune public au sein de fermes et en lien avec les associations locales qui œuvrent pour l'écologie", indiquent les organisateurs. "Il part de l’idée de Giovanna Cadeddu, directrice artistique, de rassembler en un seul festival de théâtre des créations spécialement dédiées au tout jeune public. Elle a également pour objectif de faire connaître aux familles de sa région, des créations artistiques spécifiques qu’elle a choisi avec soin. Le but principal recherché est donc de faire découvrir, pendant tout un week-end, des spectacles de théâtre, danse, et musique jeune public et très jeune public au plus grand nombre. Ce type de théâtre est encore mal connu, Giovanna souhaitait donc sensibiliser les jeunes parents à l'art vivant pour les bébés."

Le festival se voudra également inclusif et en lien avec la nature. Il permettra aussi aux Sonégiens de s’impliquer dans l’organisation du Festival bénévolement. Ils pourront ainsi diriger le public au sein des fermes, se charger de l’accueil, créer un baby corner, aider au bar, etc. "Nous espérons que les habitants feront du Sauterelles Festival, leur festival, pour qu’il devienne celui des Sonégiens et pas uniquement celui de notre compagnie. Nous cherchons d’ailleurs des bénévoles en masse", concluent les organisateurs.

Les places sont d’ores et déjà disponibles en prévente au prix de huit euros pour les adultes et cinq pour les enfants de moins de 12 ans. Des pass trois jours pour les adultes sont également disponibles au prix de six euros par jour. Il sera également possible de se procurer des places sur place au prix de dix euros par adulte et cinq pour les moins de 12 ans. Le pass trois jours passera quant à lui à huit euros par jour. Les spectacles seront gratuits après réservation en ligne. Le programme complet de l’événement est disponible sur le site du festival : T’erres – sauterelles festival.