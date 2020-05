L'administration provinciale du Hainaut finalise son plan de déconfinement.

Le plan de déconfinement de l'administration provinciale a été approuvé le 29 avril par le Collège provincial hainuyer. Si le télétravail demeure la règle de base, les institutions provinciales préparent activement les échéances du 18 mai pour offrir davantage de services au citoyen, ont indiqué les instances du Hainaut.

Des mesures seront progressivement prises en Hainaut entre le 4 et le 18 mai pour un retour graduel à la situation la plus normale possible. "De nombreux agents de la Province poursuivront le télétravail et des permanences seront poursuivies dans les espaces administratifs", ont souligné les instances provinciales.

Le secteur de l'action sociale en Hainaut se prépare à une réouverture prudente des lieux d'accueil et d'écoute. Les visites dans les structures d'hébergement seront élargies si les conditions sanitaires le permettent. Un testing sera organisé rapidement pour le personnel et les bénéficiaires des instituts médico-pédagogiques. Les entreprises de travail adapté reprendront leurs activités industrielles après le 4 mai en évitant tout rassemblement d'ouvriers.

On notera encore que les bibliothèques provinciales à Charleroi et à La Louvière préparent un service de commandes à emporter et que les espaces muséaux provinciaux, le BPS22, le CID au Grand-Hornu et la Maison Losseau, projettent une réouverture partielle sous des conditions strictes dès le 19 mai.

La préparation du retour à l'école de quelque 3 000 élèves dans le réseau provincial secondaire le 18 mai sera assurée dès les prochains jours. Le Collège provincial du Hainaut a, par ailleurs, débloqué 350 000 euros pour l'acquisition en urgence d'une première vague de matériel de protection dans le cadre des mesures de déconfinement, notamment 28 000 masques en tissu pour le personnel administratif, pour les enseignants et les élèves, 30 000 masques chirurgicaux et gants, 8 000 visières, 1 000 comptoirs de protection et 10 000 litres de savon liquide et de produits désinfectants.