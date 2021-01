La Province de Hainaut étend encore un peu plus son offre de formation. Cette dernière vient en effet de reprendre sous sa coupe Format 21, à La Louvière, et les CMP d’Houdeng. Les deux écoles de promotion sociale comptabilisent près de 800 élèves.

"Nous élargissons notre offre en promotion sociale dans la région du Centre avec deux écoles qui ont un solide ancrage, une bonne réputation et qui proposent des formations qualifiantes pour embrasser de nouveaux métiers comme les assistants logistiques en milieu hospitalier à Format 21 ou la couture à partir de tissus de récupération à Houdeng", souligne la députée provinciale Fabienne Capot (PS).

Ce changement de pouvoir organisateur est également bien perçu par les directions. "Cela veut dire que nous intégrons une grande famille avec de nouvelles perspectives", s’enthousiasme Dominique Deltenre, directrice des CMP. À Houdeng, les Cours Ménagers et Professionnels turbinent en journée et en soirée dans des locaux situés sur la chaussée Houtart. Facile d’accès avec les transports en commun, cette école forme 300 adultes intéressés par des cursus qualifiants en esthétique et en pédicure médicale ou un diplôme en habillement.

"Nos élèves effectuent des stages dans les hôpitaux de la région. Nos couturières apprennent notamment la broderie et la couture à partir de tissus de récupération. Nos chargés de cours sont des experts. On propose un cours de prothésiste ongulaire, ainsi que des cours spécifiques en massage, des « plus » pour les esthéticiennes ou les aides-soignantes."

Du côté de Format 2 ? ce sont quelque 500 adultes qui sont formés. Il s’agit d’éducateurs, d’auxiliaires de l’enfance, de secrétaires médicales, d’assistants logistiques en milieu hospitalier, d’informaticiens, de techniciens de bureau... "Nous proposons plusieurs formations qualifiantes. Nous avons dû refuser du monde en raison des conditions sanitaires cette année", explique Caroline Salvatori qui vient d’en prendre la direction.

En ce moment, les cours se donnent à distance. Y compris "Français Langue Etrangère", proposé sous forme modulaire plusieurs fois par an. "Le prochain démarre en février. On accueille une partie des nouveaux arrivants sur le territoire. Nous proposons de la remise à niveau en français et en maths, nous organisons également le CESS ainsi que le CEB. Nous entrons dans une famille plus grande, pour qui la promotion sociale a du sens. Nous allons nous appuyer sur les réussites des autres et sur le plan humain, nous allons grandir."

Le Conseil provincial a par ailleurs validé la fusion des quatre établissements provinciaux de promotion sociale situés à Soignies, La Louvière, Ecaussinnes et Binche-Morlanwelz-Carnières. Regroupés pour présenter une offre de formation plus cohérente et un management plus adéquat, ces différents sites porteront un nom unique : l’Institut provincial des Arts et Métiers du Centre.