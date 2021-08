La randonnée vélo de la Communauté Urbaine du Centre (CUC), rendez-vous incontournable de la fin de l'été pour les amateurs de la petite reine, sera bien plus qu'une balade cycliste ce dimanche 22 août.

Parce que c'est une édition anniversaire, la 10e. Mais surtout parce que c'est la première depuis que le Covid-19 s'est invité dans nos vies. Après une annulation en 2020, cette édition doit être celle de la reprise, après la mise à l'arrêt du sport amateur par suite de la crise sanitaire.

"C'est un moment important, c'est celui où on repart de l'avant", affirme Laurent Devin, président de la CUC. "Toute une jeunesse a été entièrement privée de matchs, de compétition…et ça se voit! En organisant la randonnée vélo, on veut faire partie d'un signal fort." Celui qui sonne le réveil du sport amateur, qui a bien besoin d'un remontant.

"On rencontre des problèmes d'effectifs dans les clubs. Les jeunes ont perdu l'habitude de les fréquenter, d'où l'intérêt de se remobiliser", confirme Jean-Francis Formule, échevin des sports de la commune du Roeulx, qui accueille une deuxième fois le départ de la Rando Vélo de la CUC.

Le départ sera donné de la place Hardat à Thieu, à proximité des ascenseurs hydrauliques et du port de plaisance. L'espace sera aménagé pour éviter aux participants de se croiser avant le départ et de maintenir une distance raisonnable entre les bulles.

Pour cette édition, 6 parcours ont été mis en place: 15 km pour les familles, 35, 60, 80, 100 et 120 km pour les participants confirmés. "Il y aura de tout: on passera par des villages plats, mais il y aura aussi des parties plus vallonnées", poursuit Jean-Francis Formule. Qu'on se rassure: les parties les plus pentues, le long des ascenseurs seront descendues et non montées.

Si l'objectif de la rando vélo est de se dérouiller les jambes, il est aussi de faire découvrir le patrimoine de la région du Centre et ses sites touristiques. C'est donc l'occasion de mettre en lumière le réseau Vhello, le réseau cyclable points-nœuds du Cœur du Hainaut qui a bénéficié d'1,5 million € d'investissements cette année, "et qui permet de faire rayonner la région du Centre dans toute la Belgique", se réjouit Laurent Cannizzaro, de la maison du Tourisme Centrissime.

Pour permettre à tout le monde de participer, Centrissime mettra gratuitement à disposition des vélos en location. Seule condition: les réserver au 064 26 15 00. Lors de la dernière édition de la Rando Vélo en 2019, 560 personnes avaient participé. Après un hiatus d'un an, les organisateurs espère une beau succès de foule en 2021.

Inscriptions sur place entre 7h30 et 10h30. Infos: www.cuc.be.