En début d’année, l’on apprenait que les Écuries d’Écaussinnes étaient en négociation avec Duferco afin de développer un centre équestre de niveau international au cœur du parc Boël, ce même parc dont les citoyens espèrent enfin pouvoir profiter alors qu’il a toujours été fermé au public. Une pétition avait circulé et les autorités locales avaient promis de soutenir la démarche et de plaider pour le site soit en effet accesible.

À ce jour, rien n’est fait. Mais par la voix du député Michel Di Mattia (PS), on apprend que la reconversion du parc tiendra nécessairement compte "des intérêt patrimoniaux et touristiques louviérois." Cette reconversion ne se fera en effet pas sans une intervention préalable de la Région wallonne, actionnaire à 49% de Duferco Wallonie, propriétaire du site. "De plus, la situation du parc, en bordure du canal historique et à proximité des ascenseurs, patrimoine reconnu à l’UNESCO, impose certaines contraintes relayées par la ministre du patrimoine et du tourisme."