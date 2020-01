Sur base de divers critères, il est désormais possible de trouver son bonheur en quelques clics.

Prendre connaissance de l’offre culturelle de la région sera désormais bien plus simple ! Depuis de longs mois, les 12 centres culturels et service culture de la région du Centre collaborent à la refonte de leur agenda culturel régional. La formule papier trimestrielle, créée en 1979, avait fait son temps et avait bien besoin d’un petit coup de frais !

Ensemble, ils ont donc lancé LIENS !, une nouvelle plateforme en ligne qui se veut performante et ergonomique et qui permettra aux publics des communes d’Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Écaussinnes, Estinnes, Fontaine-l’Évèque, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Braine-le-Comte, Soignies et Binche de s’informer rapidement et facilement sur la vie culturelle, associative et artistique.

"Cette plateforme de promotion sera également accessible aux plus de 100 institutions et associations qui agitent le viver socio-culturel et qui font bouger la région puisqu’elles pourront encoder leurs événements", précise-t-on du côté des porteurs du projet. "En chiffre, cela représente près de 1000 manifestations annuelles, allant de l’exposition aux concerts en passant par les stages, les spectacles, les ateliers, le cinéma ou encore les conférences. L’actualité culturelle de toute la région du Centre est désormais à portée de clic."

Concrètement, via LIENS !, le public pourra effectuer une recherche à proximité sur base de différents critères : date, type d’activité, zone géographique, type de public, etc. et ainsi trouver son bonheur en quelques clics seulement. "LIENS ! a bénéficié des meilleurs soins graphiques et son contenu a été élaboré avec le souci de toucher l’ensemble de la population de la région mais aussi des visiteurs au-delà des frontières avec une dimension touristique."

Plusieurs ateliers de concertation avaient par ailleurs été organisé en collaboration avec les partenaires culturels des communes afin de déterminer les fonctionnalités, la mise en page et les informations à retrouver sur le site internet. « Ce nouvel outil répond aux exigences de la communication contemporaine : il est intuitif, rapide et facile d’accès. » Reste donc à tester l’outil, chercher, parcourir et trouver via www.liensagenda.be.