Ce jeudi, la Belgique est placée sous alerte jaune. L'IRM a annoncé des rafales de vent allant de 80 à 100 km/h, voire localement plus avec des pointes autour de 105 ou 110 km/h possible sur le pays. Une alerte tempête dans le Hainaut de niveau orange, ce qui signifie que les intempéries restent modérées. Le numéro 1722 a tout de même été activé pour la journée, entre 7h et 18h.

Alors que la région de Mons-Borinage semble un peu plus touchée, la situation est relativement calme pour les services de secours du Centre. À l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, les pompiers sont essentiellement intervenus pour des chutes d'arbres. C'est le cas notamment à Binche, où les pompiers ont procédé à un tronçonnage des arbres tombés afin de dégager les routes.

À La Louvière, les services de secours ne sont pas inquiétés par la tempête. Au total, trois arbres sont tombés sur les routes ce matin, mais aucun n'a entraîné de dégâts matériaux. Seule la circulation a été légèrement impactée par l'intervention, mais les pompiers sont vite repartis. Quant aux pompiers de Soignies, hormis la chute d'un arbre, les services ont sous-contrôle la situation.

La région du centre semble, pour l'instant, épargnée par la tempête. L'alerte intempéries se terminera normalement, ce soir, aux alentours de 18h.