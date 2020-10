Mission accomplie pour les porteurs du projet de relance de l'école maternelle de Gottignies (Le Roeulx) ! Il fallait trouver au minimum 14 élèves prêts à rejoindre l'école dès la rentrée de septembre 2021. Finalement, ce sont les parents de 18 enfants qui se sont engagés par écrit en attendant l'ouverture officielle de la période d'inscriptions au printemps prochain.

Après que certains, dont le conseiller communal Grégory Lucas, se soient battus pour convaincre les autorités communales de laisser une ultime chance au projet, le Collège communal a tranché ce lundi. "Après trois années de fermeture, l'école va pouvoir rouvrir l'année prochaine", assure Jean-Francis Formule, échevin de l'enseignement. "Il faut désormais que ces 18 promesses se transforment en minimum 14 inscriptions pour avoir le quota au plus tard le 30 juin 2021."

Une fois cette confirmation obtenue, des travaux d'aménagement de la classe seront réalisés durant les congés de juillet et août afin d'accueillir au mieux les petites têtes blondes. "Mais des travaux plus importants seront déjà réalisés dans les prochains mois. Les châssis seront remplacés tout comme probablement la toiture et l'isolation. Le bâtiment nécessitait dans tous les cas un rafraîchissement de cet ordre."

Mal embarqué dans le contexte de la crise sanitaire, le projet était tombé à l'eau en juillet pour la rentrée 2020. Mais une fenêtre s'ouvrait en septembre avec la possibilité de rouvrir l'école de Gottignies l'année prochaine. Il fallait toutefois trouver préalablement un nombre suffisant d'élèves intéressés. Chose faite après de longues recherches et tractations des porteurs du projet de relance.

Pour convaincre les parents, les partisans de la réouverture pouvaient compter sur un projet pédagogique à la fois fort et original. Rédigé par un ancien enseignant de cette école, par la suite détaché au Conseil de l'enseignement des communes et provinces, le projet se base sur une quadruple pédagogie : la pédagogie par le jeu, la pédagogie active, la pédagogie institutionnelle (ou alternative) ainsi que la pédagogie par la nature. Voilà qui devrait plaire aux dix-huit futurs élèves.