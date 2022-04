La réouverture de la piscine de Soignies pourrait bien être effective dès la rentrée prochaine. Les travaux suivent en effet leur cours après avoir pris du retard à cause de la crise sanitaire et ses conséquences sur la livraison des matières premières. Sélectionnée par la Région Wallonne dans le cadre du "Plan piscines", la piscine communale de Soignies aura bientôt terminé son relooking d’envergure.

De nombreux travaux sont en cours actuellement afin de terminer la rénovation de la piscine au plus vite. Après avoir installé de nouveaux vitrages dans l’espace piscine, remplacé les chaudières, isolé la façade et installé des systèmes de prévention des noyades et des vidéos de surveillance, c’est au tour de la pose de nouveaux vitrages pour les bureaux administratifs et de la nouvelle chape d’être réalisée. Les travaux préparatoires à l’isolation de la toiture ont lieu en parallèle.

Après cela, il ne restera plus qu’à entreprendre les travaux d’isolation dont ceux de la toiture, poser les éclairages LED, améliorer l’accès pour les personnes à mobilité réduite, poser le nouveau carrelage autour du bassin et créer la gestion automatisée des entrées. Une fois tout ce travail terminé, la piscine communale pourra à nouveau ouvrir ses portes.

Pour entreprendre les travaux de rénovation de sa piscine, la Ville de Soignies a pu bénéficier du "Plan piscines" de la Région wallonne. "Le "Plan piscines" vise à favoriser la rénovation du parc des piscines publiques wallonnes en mettant un point d’honneur à la réduction de la consommation énergétique, à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, à la réduction du chlore ainsi qu’à l’amélioration de l’accessibilité et de la pratique sportive", indique la Ville de Soignies. "Pour répondre à ces objectifs principaux, la rénovation de la piscine communale de Soignies s’est principalement axée sur l’aménagement d’un nouveau carrelage autour du bassin, la mise en place de nouvelles installations pour diminuer l’usage du chlore, le remplacement des chaudières, l’isolation de l’ensemble de sa structure et l’installation d’un système de prévention des noyades."