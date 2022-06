A nouveau dans l'impasse. Une fois de plus, le triage-lavoir de Péronnes est dans une situation désespérée et, cette fois, aucun lapin sorti d'un quelconque chapeau ne semble en mesure de sauver la cathédrale de béton, vestige du plan Marshall, dont personne ne veut depuis l'arrêt des activités minières. Le mois dernier, une première grosse tuile tombait: l'appel à manifestation d'intérêt,lancée par le ministre du budget de l'époque Jean-Luc Crucke, n'a suscité aucune proposition., n'a pu que conclure son successeur Adrien Dolimont, à nouveau interpellé en commission parlementaire à ce sujet.

Un mois après cet échec, une autre tuile tombait: la publication des comptes de la SA Triage-Lavoir du Centre, la société propriétaire du site et dont la Région est actionnaire à hauteur de 20% directement, et de 60% indirectement. "La situation financière de l’entreprise est extrêmement préoccupante, analyse François Desquesnes, chef de file des Engagés au parlement wallon. Le déficit 2021 s’élève à 118 000 euros, de sorte que les pertes cumulées s’élèvent à 1 298 000 euros, ce qui amène les fonds propres à une valeur négative. Du côté des dettes de la société, celles-ci sont de 5 752 000 euros pour un bien dont la valeur comptable est estimée à 5 629 000 euros."

Parmi ces créances, un prêt de 2 560 000 €, contracté à la BNP, a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Le Conseil d'Administration de la SA Triage-Lavoir du Centre se réunit ce 30 juin prochain. "Il revient à ce dernier de réévaluer la situation à la lumière des récents évènements, dont l’échec de l’appel à manifestations d’intérêt", a indiqué Adrien Dolimont. A part la vente du site, quelle issue trouver entre l'absence d'intérêt du privé et l'intention manifeste de la Wallonie de ne plus injecter d'argent dans ce puits sans fonds?

Pour François Desquesnes, la SA Triage-Lavoir du Centre est "en état de mort cérébrale et financière." Le député déplore la gestion de ce dossier par les ministres successifs. "Non seulement la Région risque de perdre sa mise initiale et les subsides octroyés (8 millions €), mais elle pourrait coûter encore 3 millions supplémentaires aux finances régionales suite à différentes décisions - dont certaines récentes - de garantir certains prêts contractés par la S.A." Et de regretter que le gouvernement wallon ait lancé ce dossier en 2003 en achetant le bâtiment "sans projet ficelé. Ce dossier se solde aujourd'hui par un cruel échec!"