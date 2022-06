U.P.

La procession dédiée au saint patron du village reprend la route ce dimanche.

Le petit village de Rouveroy, dans l'entité d'Estinnes, s'apprête à célébrer le retour de sa procession dédiée à saint Médard, saint patron de la localité, le 5 juin prochain. Il s'agira d'une première depuis 2019 et le black out qu'a représenté la crise sanitaire pour les festivités et traditions locales.



"Nous n'avions rien pu prévoir en 2020. En 2021, nous avions organisé une saint Médard autrement, en proposant un guide de promenade où étaient repris les deux anciens itinéraires, qui étaient beaucoup plus long que l'itinéraire actuel", explique Alexandre Jaupart, échevin de la culture et du patrimoine.