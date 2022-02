Jusqu’ici, la société Ikoab était déjà implantée à Bruxelles, Charleroi, Liège, Arlon et Mons. D’ici peu, elle proposera des collocations dans les communes de Tournai, Namur et La Louvière. Un bâtiment a été acheté en novembre dernier dans la Cité des Loups, au numéro 54 de la rue du Parc. D’importants travaux devront y être entrepris mais l’équipe espère les lancer en avril prochain pour une mise à disposition fin 2022 ou début 2023 au plus tard.

Concrètement, Ikohab propose du coliving, comprenez une formule de colocation "flexible et adaptée aux jeunes actifs" qui souhaitent profiter de la vie en communauté sans avoir à se soucier de l’entretien de leur logement, la maintenance et le nettoyage des espaces communs et privés étant totalement assurés par la société. "C’est de la collocation améliorée", confirme Amaury Michiels, d’Ikoab.