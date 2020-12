Joindre l'utile à l'agréable, faire plaisir en aidant les commerçants. La commune de Soignies sort le grand jeu pour les fêtes de fin d'année : elle lance la Soignies Box, un cadeau 100% sonégien à mettre sous le sapin. Vendue au prix de 49 euros dans deux librairies du centre-ville, la Soignies Box regroupe différents bons d’achat d’une valeur totale s’élevant à près de 90 euros.

Dans ce coffret, les heureux bénéficiaires découvriront un chèque cadeau Horeca d'une valeur de 25 euros, deux chèques cadeau Tourisme d'une valeur de 5 euros, un chèque cadeau Culture d'une valeur de 15 euros, un chèque cadeau Commerce d'une valeur de 25 euros (+ un chèque cadeau Bonus de 10%), une entrée gratuite au Musée du Chapitre contre une entrée payante ainsi qu'un bon d'achat producteurs locaux et commerce équitable d'une valeur de 10 euros.

Tous ces chèques cadeaux resteront valables jusqu’au 31 décembre 2022. La Soignies Box est d'ores et déjà disponible, dans la limite des stocks, dès ce samedi 5 décembre à la Librairie Cordovero (rue du Chanoine Scarmure, 52) et à la Librairie Le Chat Pitre (rue de la Station, 3) à Soignies. "La période des fêtes approchant à grands pas, il était important pour la Ville de Soignies et son Agence de développement local de proposer aux Sonégiens un cadeau 100% local à mettre sous le sapin", souligne la commune.