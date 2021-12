Éreintées, les équipes de la SPA de La Louvière n’ont plus connu d’accalmie depuis plus d’un an. Les cages ne désemplissent pas et les séjours des pensionnaires tendent à s’allonger considérablement. Conséquence, de nombreuses demandes de prises en charge doivent être refusées, faute de places disponibles. Une situation qui s’explique notamment par de trop nombreuses adoptions irréfléchies, bouclées en plein confinement.

"Nous sommes à saturation totale et permanente depuis l’automne 2020, nous n’avions jamais connu cela", explique Gaëtan Sgualdino, président du refuge. "Nous sommes obligés de pousser les murs pour accueillir les chiens trouvés errants par des particuliers ou par la police. Une majorité de ces chiens ne sont pas identifiés et ne sont pas réclamés. Pour nous, il n’y a pas de doute : ce sont des chiens qui ont été adoptés en plein confinement, quand les gens avaient du temps."

Mais les animaux ont grandi, la vie a peu à peu repris et ils sont devenus trop encombrants. "Les chiffres de prises en charge sont globalement similaires à l’an dernier mais les séjours chez nous sont plus longs. Deux chiens sur trois chez eux sont qualifiés de molosses. Il s’agit par exemple d’américan staff, pour qui nous cherchons des adoptants responsables, sans enfant ni animaux." Au total, 40 chiens, 160 chats et une dizaine de NAC (nouveaux animaux de compagnie) séjournent actuellement à la SPA.

"Les demandes d’adoption sont moins nombreuses. Conséquence, moins d’animaux ont la chance d’obtenir une place en refuge", regrette le président. Et en cette période de fin d’année, où certaines personnes n’auraient pas encore compris qu’un animal n’est pas un cadeau à glisser sous le sapin, les équipes doivent se montrer particulièrement vigilantes. "Certains essaient encore, et lorsque l’on creuse un peu, on comprend rapidement qu’il s’agit d’un animal-cadeau."

Et de poursuivre : "Ils sont intéressés par le premier animal venu mais si l’on propose une adoption postposée, après les fêtes, ils n’en veulent plus. C’est le genre de candidat à l’adoption que l’on écarte d’emblée mais qui risque d’adopter ailleurs. Notre travail, à nous, consiste à éviter les adoptions impulsives car on sait que dans de nombreux cas, ces animaux se retrouvent chez nous ou dans un autre refuge."

La situation mérite donc une attention particulière du côté du refuge, qui ne fonctionne que grâce aux dons. Des jouets et des friandises, tant pour chiens que pour chats, sont par ailleurs les bienvenus en cette période de fête.