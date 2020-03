Elle recherche des bénévoles capables d’accueillir temporairement des animaux.

Les animaux ne transmettent pas le Covid-19, le message à l’air d’être difficile à comprendre pour certaines personnes qui continuent à abandonner leurs animaux de compagnie. Il est toujours bien de le rappeler bien que la SPA ne souhaite pas faire le lien entre les abandons et le Coronavirus. Elle lance un appel à l’aide, son refuge de La Louvière n’a plus la moindre place disponible alors que les demandes d’abandon arrivent par dizaine. Les adoptions sont quant à elles au point mort depuis quelques jours. Le refuge recherche donc des bénévoles capables d’accueillir temporairement un animal.

Les mesures de confinement n’arrangent rien à la situation, certaines fermetures doivent avoir lieu et les candidats à l’adoption sont désormais reçus uniquement sur rendez-vous. Certains bénévoles, indispensables au quotidien des animaux, doivent également rester confinés chez eux.





Un appel à la solidarité est lancé



Le refuge de la SPA La Louvière recherche de nouvelles familles d'accueil pour chiens et pour chats. Des bénévoles qui accepteront d'accueillir chez eux des animaux qui resteront sous la responsabilité du refuge. Une façon sans risque de soulager temporairement les refuges saturés. De plus, dans quelques semaines, de nombreux chatons vont naître, n’arrangeant rien à la situation.

Sans ces bénévoles, les refuges ne tiendront pas. "Ces familles d'accueil recevront tout le matériel nécessaire ; nourriture, litière..." confie la SPA de La Louvière. "Elles auront également un accès gratuit aux vétérinaires du refuge afin de soigner, identifier et stériliser les animaux. L’aide demandée requiert donc du temps et de l’énergie aux familles mais pas d'argent".





Pour pouvoir accueillir temporairement un animal, les familles doivent vivre à maximum 20 minutes de la SPA La Louvière. Elles peuvent déjà posséder d'autres animaux si ceux-ci sont en ordre de vaccination. Une pièce de quarantaine est souhaitable pour isoler les animaux susceptibles de déclarer des symptômes.



Le refuge est une ASBL et ne vit donc que grâce aux dons et aux adoptions. La SPA compte donc plus que jamais sur la solidarité des Louviérois.