Difficile de se limiter à un seul qualificatif lorsqu’on est confronté à pareille acte de cruauté. La SPA de La Louvière a en effet été retrouvé un chien blessé, incapable de se relever et abandonné à son triste sort dans un fossé, en bordure de champ à Ronquières. Ce dernier avait sans aucun doute été privé de nourriture, avait les poils noués d’excréments et de paille et était infesté de puces.

Désormais pris en charge par les équipes de la SPA louviéroise, le malheureux animal a une chance de s’en sortir… Mais rien n’est gagné. "Une fois de plus, nous sommes confrontés à une situation extrême de maltraitance. Ce chien, que nous avons appelé Courage, se bat pour survivre", explique-t-on du côté du refuge. "Survivre à des mois, peut-être des années de négligence, de traitements cruels. Au refuge, malgré le peu de forces qu'il lui reste, il a accepté de manger."

Les prochaines heures, les prochains jours seront cruciaux. "On ne sait pas réellement ce qu'a pu être la vie de ce pauvre chien et aujourd'hui nous avons besoin d'aide pour en savoir plus, et surtout, identifier ses "maîtres", les personnes qui ont laissé ce chien vivre cet enfer." Un appel à témoins est d’ores et déjà lancé. "Nous sommes en colère, et ne souhaitons pas qu'un tel acte de cruauté puisse rester impuni. Mais nous ne sommes pas dupes, sans information, il n'y aura pas d'enquête, pas de poursuites."

Toute information utile peut désormais être transmise à info@spalalouviere.be ou via le 064/22 25 07. L’anonymat des personnes qui accepteraient de témoigner est garanti.