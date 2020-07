Jamais la situation n'avait été aussi difficile à gérer.

La période des naissances de chatons est toujours difficile à gérer pour les refuges de la région. Mais cette année 2020 semble battre des records. En effet, du côté de la SPA de La Louvière, on tire la sonnette d’alarme et on lance un appel aux citoyens qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure des familles d’accueil. Une alternative indispensable pour poursuivre ses missions et assurer la prise en charge des animaux.

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 270 chats et chatons qui sont accueillis au refuge ou en familles d’accueil. "Nous n’en avons jamais accueilli autant, nous n’avons plus une seule place libre", regrette Gaëtan Sgualdino, président du refuge. "Rien ne nous fait plus mal au cœur que de devoir refuser une prise en charge mais nous sommes contraints de reconnaitre que dans certaines situations, nous avons nos limites."

Ce lundi matin, ce sont déjà trois demandes d’aide qui ont dû être déclinées. "Nous pouvons compter sur 70 familles d’accueil, dont 50 uniquement pour les chats mais ce n’est pas suffisant pour faire face. Nous avons besoin de familles d’accueil d’urgence, qui accepteraient donc temporairement d’accueillir chez elles des portées ou des animaux retrouvés errants ou abandonnés."

Ces familles d’urgence pourront évidemment compter sur un encadrement professionnel. "Elles n’ont besoin que d’une pièce de quarantaine. Nous mettons à leur disposition le matériel nécessaire, la nourriture, la litière,… Plusieurs visites chez notre vétérinaire sont programmées pour les contrôles, vaccinations et stérilisations avant la mise à l’adoption officielle. Devenir famille d’accueil ne coûte donc rien, cela nécessite juste du temps et un peu d’énergie."

La SPA de La Louvière n’est malheureusement pas la seule à se retrouver dans pareille situation. Dans les refuges voisins aussi, les places libres sont inexistantes. "Nous ne pouvons pas nous résoudre à l’euthanasie, nous devons donc accepter de laisser certains animaux en difficulté, ce qui va à l’encontre de notre mission première. Mais nous n’avons pas d’autres choix." Plus que jamais donc, la générosité et le bon cœur des citoyens sont nécessaires.