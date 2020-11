Ce sont des frais et un traumatisme dont les équipes de la SPA de La Louvière se seraient bien passées. Il y a quelques jours, elles ont découvert qu’un vol avait été commis dans leurs locaux. Les malfrats ont défoncé plusieurs portes et fenêtres pour atteindre leurs objectifs. Le butin est cependant maigre : quelques centaines d’euros grâce à deux tirelires placées à l’accueil pour la récolte de dons.

© D.R.

"Le montant des réparations est bien plus élevé que ce qu’ils ont pris", explique Gaëtan Sgualdino, président du refuge. "J’ai presque envie de dire que j’aurais préféré qu’ils me demandent les tirelires : si cela les avait empêchés de tout démolir, je les leur aurais données ! Franchement, c’est un vol crapuleux. En dérobant ces tirelires, ils s’en sont directement pris à la générosité des citoyens." Une plainte a évidemment été déposée auprès de la zone de police.

Les auteurs sont passés par l’accueil et par la chatterie de l’association. "Ils ont à chaque fois cassé une vitre et une porte. Ils n’en étaient probablement pas à leur première fois : ce qui était plié l’était au bon endroit, ce qui était cassé ne l’était pas pour rien. Les tirelires sont les seules sources d’argent auxquelles ils ont pu s’attaquer car depuis deux ans, nous n’acceptons plus du tout d’argent liquide. Pour les dons, nous demanderons désormais aussi un paiement électronique…"

© D.R.



Les réparations ont bien entendu été entreprises afin de remettre le refuge en l’état. "Notre première inquiétude a évidemment été dirigée vers les animaux. Nous nous sommes assuré qu’aucune cage n’avait été ouverte, qu’aucun mal n’avait été fait aux animaux. Ce n’était heureusement pas le cas. Tous nos protégés se portent bien, malgré le stress qu’ils ont dû subir. Le vacarme provoqué par cette intrusion a dû provoquer l’aboiement incessant des chiens…"

Et de poursuivre : "Au niveau des bénévoles, nous sommes un peu sous le choc. Tout le monde n’a pas à cœur d’œuvrer pour la cause animale, nous en sommes conscients. Mais s’en prendre à un refuge,… C’est incompréhensible. Nous savons désormais comment nous équipés pour que pareille chose n’arrive plus." Des caméras de surveillance seront installées et lorsque le refuge sera réaménagé, des chiens pourraient être laissés en liberté afin d’assurer une garde.