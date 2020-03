Le planning prévoit de réceptionner les premières betteraves en septembre 2023.

Même si le lancement de la construction de la sucrerie de Seneffe a été reporté au printemps 2021, la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT) continue d'avancer dans son projet. La conclusion du crédit d’investissement est actuellement en cours. Il s'agit de la dernière étape à franchir avant de pouvoir lancer la construction de la sucrerie. Le planning prévoit d'ailleurs déjà de réceptionner les premières betteraves en septembre 2023.

En parallèle, la CoBT poursuit ses réunions avec ses 1 600 actionnaires et coopérateurs rassemblés en l'espace de deux ans. Une assemblée générale était d'ailleurs organisée récemment. L'occasion pour les porteurs de ce projet gigantesque de faire le point sur son développement et ses objectifs. Il s'agit tout d'abord de créer la sucrerie a plus moderne d'Europe. "Elle atteindra un niveau de performance environnementale jamais atteint à ce jour dans le secteur sucrier, notamment grâce à la consommation nettement plus faible d’une énergie plus propre que des usines plus anciennes", assure la CoBT.

Le projet se veut aussi positif pour les betteraviers. "Le mode coopératif, dont la vocation est de rémunérer équitablement ses producteurs-coopérateurs, permettra de leur transférer directement l’essentiel de la marge de transformation de la betterave en sucre. Le projet aura aussi une capacité à payer aux agriculteurs un prix de la betterave supérieur à leur coût de production (estimé à 2 400 €/ha) dès lors que le prix du sucre atteint environ 320 €/t (en moyenne annuelle), et à partager avec les agriculteurs la marge générée."

© COBT



De même, l'usine leur garantit de disposer dans la durée d’un outil de transformation au cœur de leur zone de production. "L’absence d’une usine locale est tout simplement synonyme d’abandon de la culture de la betterave, dont la productivité la plus élevée est observée en Belgique. Cet atout représente également un gage structurel de pérennité."

Qui dit production de sucre, dit besoin en betteraves. La culture de la betterave occupait environ 100 000 hectares en Belgique au début des années 2000. "Cette superficie ne s’élève plus qu’à environ 65 000 ha aujourd’hui. La sucrerie a pour objectif d’augmenter la superficie cultivée de 18 000 ha, répartis sur la Wallonie, la Flandre et le nord de la France."

Pour rappel, le projet de la sucrerie est prévu sur un site de 25 ha, le long de l’autoroute E19. L’usine sera active 115 jours par an et aura la capacité de travailler, à son optimum économique et énergétique, un total de 14 000 tonnes de betteraves par jour. En plus de fournir "un revenu équitable" aux 1250 familles d'agriculteurs impliqués dans le projet, ce sont 98 emplois temps plein directs et plus de 300 emplois indirects qui seront créés.