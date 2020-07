L'horloge tourne pour la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT) qui a convoqué ce vendredi matin son assemblée générale. Tous les voyants sont au vert, toutes les autorisations sont acceptées, toutes les garanties sont fournies, toute la chaîne opérationnelle (approvisionnement, transformation, commercialisation) est ficelée, tous les coopérateurs sont prêts pour que le projet de sucrerie aboutisse à Feluy.

Ils n'attendent plus qu'une seule chose : que les banques acceptent enfin les demandes de crédit pour un montant total cumulé de 227 millions d'euros. Soit 63% du budget total de 361 millions d'euros en sachant que 134 millions d'euros (37%) seront fournis sur fonds propres (58 millions d'euros d'actions des agriculteurs, 55 millions d'euros de financements publics, 7 millions d'euros de fonds privés et 12 millions de subsides).

Sans engagements des organismes bancaires, la construction de l'usine et le superbe projet lancé ne se concrétiseront jamais. La CoBT s'est donc donnée jusqu'à la fin du mois de septembre pour que la situation se débloque. "Si les banques n'acceptent pas les demandes de crédit, le projet sera mis à mal et il faudra songer à l'abandonner", explique Benoit Haag, coordinateur de la CoBT.

© DR



Jusqu'à présent, seule la banque CBC a répondu favorablement. C'était il y a quelques jours. "Grâce à cet engagement de CBC, nous espérons qu'un effet boule de neige se créera et que les autres banques suivront. Nous ne sommes plus dans une phase où il faut convaincre les banques et réaliser des analyses profondes du projet. Les banques ont toutes les cartes en main. Nous sommes à l'heure du choix : accepter ou non de nous soutenir."

Au total, près d'une quarantaine de banques belges et européennes ont été consultées. Mais il demeure une certaine frilosité à entrer dans un tel projet. Il existerait d'une part une pression sur les banques de certaines industries agro-alimentaires importantes mais c'est aussi le secteur du sucre en lui-même qui crée des hésitations. "Le secteur sucrier a vécu de grosses difficultés depuis 2017", signale Benoit Haag. "Le prix du sucre est devenu beaucoup plus volatile."

Pour la CoBT et ses 1 600 coopérateurs à travers toute la Belgique et même dans le Nord de la France, il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts et compter les jours avant le 30 septembre. Si les banques acceptent de suivre le projet, la construction de l'usine pourra débuter sur un site de 25 ha, le long de l’autoroute E19, dès le printemps 2021. En plus de fournir "un revenu équitable" aux 1 200 familles d'agriculteurs impliqués dans le projet, ce sont 100 emplois temps plein directs et plus de 300 emplois indirects qui seront créés.