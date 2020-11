Le sujet est polémique et suscite toujours son lot de réactions. Ces derniers temps, les communes de l’arrondissement n’ont pourtant pas toujours le choix que d’annoncer une augmentation du montant de la taxe liée à la collecte et au traitement des déchets. Il y a quelques jours, Boussu était concernée puisque la commune a pris la décision de revoir à la hausse (+20%) la taxe des ménages de deux personnes.

Du côté de l’intercommunale Hygea, on ne nie évidemment pas cette tendance à l’augmentation. "De nombreux éléments entrent en ligne de compte. Ils sont pour la plupart externes à l’intercommunale mais impactent fortement nos budgets, et donc les communes associées", explique Jacques De Moortel, directeur général. En effet, le principe du coût-vérité impose aux communes de couvrir entre 95% et 110% du coût réel de la collecte et du traitement des déchets.

Le contexte est en réalité très peu favorable à l’activité d’Hygea. D’une part, l’incinération des déchets coûte plus cher. En cause, une plus faible demande de l’électricité produite par les incinérateurs et donc une moindre compensation des charges. D’autre part, il faut constater une perte des recettes (- 720 000 euros annuels) liées à la collecte des papiers et cartons, normalement en partie revendus sur le marché chinois et un changement des habitudes de consommation.

À cela s’ajoute encore une augmentation de 350 000 euros de la cotisation de responsabilisation. "Tous ces éléments alourdissent nos budgets, changent notre façon de fonctionner et nous obligent donc à répercuter les coûts sur le citoyen. Cela dit, si nous sommes conscients qu’une augmentation n’est jamais une bonne nouvelle, nous souhaitons rappeler que sur le territoire Hygea, la taxe varie entre 50 et 55 euros par an et par habitant…"

Et de poursuivre : "Derrière ce montant, il y a un service de collecte en porte-à-porte, le traitement et la valorisation des déchets ou encore l’ouverture et l’entretien des recyparcs qui accueillent des dizaines de milliers de tonnes de déchets. Est-ce vraiment excessif de réclamer entre 50 et 55 euros à une personne qui se débarrasse de ses déchets, là où certaines factures d’eau s’élèvent à 300 ou 400 euros, là où plus aucun service en porte-à-porte n’est proposé, même plus par BPost ?"

Si ces explications permettront probablement à certains citoyens de relativiser l’augmentation de leur taxe, d’aucuns se voudront probablement plus acerbes quant au service proposé par l’intercommunale.