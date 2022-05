L’événement laisse place à la réflexion et aux opinions des citoyens.

La Tournée Générale met à l’honneur les quartiers de La Louvière en les faisant vibrer par des spectacles et des concerts. Cette année, l’événement base ses festivités autour de la ducasse de La Louvière. Du 18 au 24 août, chaque quartier de l’entité sera représenté par une "baraque jeu".

"La ducasse sera le fil rouge de cette édition. Chaque quartier de l’entité sera représenté par une baraque "jeu" et une compétition inter-quartiers se tiendra chaque soir", explique la ville de La Louvière avant de continuer "Pour ce faire, ce sont les citoyens qui sont au centre des réflexions". Le choix des jeux, des épreuves et des décors des baraques sont discutés lors des six ateliers prévus aux citoyens.

Le premier se déroulera ce jeudi 12 mai au local citoyen de St-Vaast. Deux autres ont lieu au Centre Jennard de Houdeng et à la maison citoyenne de Trivières à la même date, le 17 mai. Le 18 mai, c’est l’Hôtel de Ville qui accueille la réunion à Haine-St-Pierre. Une autre est prévue le 19 mai à la Maison citoyenne de Maurage. Le dernier rendez-vous se déroulera le 2 juin à Besonrieux.