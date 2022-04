Les amateurs de bateaux, nautique et de lecture sont attendus ce dimanche à Seneffe pour assister à la traditionnelle Fête nautique du Royal Snef Yachting. Les visiteurs auront l’occasion de participer à des balades en bateau, à des démonstrations de padel, chien sauveteur ou encore petites voiles et également d’admirer une exposition de maquettes de bateau.

Le club de nautique du Royal Snef Yachting est un habitué des activités nautiques. Ce club familial et convivial dispose de deux sections, une de motonautique et une de voile. Chaque année, cette dernière organise des régates et quelques entrainements de voile. La section motonautique se charge quant à elle d’organiser des cours et sorties en groupe. Une activité un peu différente prendra place ce dimanche avec la Fête nautique du club.

"Le Royal SNEF Yachting de Seneffe organise ce dimanche premier mai sa traditionnelle Fête nautique en bordure du Canal de Charleroi à Bruxelles", indique Michel Maigre, organisateur. "À l'occasion de cette belle manifestation, chaque client recevra un cadeau au choix pour tout achat d'un livre neuf. Cadeau offert par Monlivrepapier qui tiendra un grand stand achalandé de nombreux ouvrages ayant trait aux voies d’eau."

En plus de stands de lecture proposant des ouvrages relatifs aux voies d’eau, les visiteurs pourront découvrir une expositions de maquettes de bateau, des démonstrations nautiques et auront également l’occasion de participer à des balades en bateau. L’événement prendra place à la rue de la Marlette à Seneffe dès 10 h. Bar et petite restauration seront disponibles sur place. Avis aux amateurs.