Écaussinnes est invitée à se prononcer sur une initiative de vaccination itinérante. D'autres communes ont déjà été approchées.

Avec un taux de couverture vaccinale de 82,6% des adultes, la commune d'Écaussinnes est une des plus avancées de Wallonie dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Très bien. Mais en Flandre, le taux de vaccination adulte des communes dépasse les 90%. Il y a donc moyen de faire mieux. Comment? En tentant la vaccination itinérante. C'est la suggestion que fera Sébastien Deschamps au conseil communal d'Écaussinnes lundi prochain. Cette idée du conseiller communal fait suite à un contact établi avec le responsable du centre de vaccination de Soignies Etienne Van Honacker.

"Nous sommes en fin de campagne de vaccination et on se trouve confronté à un certain pourcentage de la population qui, soit n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner, soit n'a pas voulu se faire vacciner, ou qui reste hésitante. J'habite Écaussinnes et je sais qu'à Marche-lez-Écaussinnes il y a toute une série de gens qui n'ont pas de voitures, pas de médecins traitants..."