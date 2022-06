Après Binche et Soignies, c’est au tour de Braine-le-Comte d’activer son plan terrasse. La Ville a en effet réactivé son initiative ce jeudi profitant ainsi aux commerces de la Grand-Place. Quelques aménagements ont été mis en place afin de permettre aux citoyens de profiter au mieux du retour du beau temps.

"Qui dit début du mois de juin dit aussi soirées ensoleillées en perspective et, avec elles, l’envie de flâner en terrasse, en famille ou entre amis", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Pour permettre aux habitants de profiter des beaux jours en toute sécurité, le plan "Bienvenue en Terrasses" revient sur la Grand-Place jusqu’à la fin août. Suite au succès de l’année dernière, le secteur de l’Horeca, l’agence de développement local et la Ville se sont à nouveau associés pour proposer des zones de terrasses agrandies."

Pas moins de six établissements de la Grand-Place sont concernés par ce plan terrasse. Il s’agit du Moderne, du Rempart, de l’After Work, du New Sport, des Arcades et du Mayeur Burger.

Pour permettre la mise en place de leur terrasse, la circulation sur la Grand-Place a dû être quelque peu modifiée. La rue Grand Place est ainsi placée en sens unique en venant de la N6. Le parking de la Grand-Place reste quant à lui accessible en venant de la rue de la Station. Pour se stationner devant Bpost et BA Press, il faudrait néanmoins emprunter la nationale. Il sera donc interdit de tourner à droite en sortant du parking rue Grand-Place pour redescendre vers la N6.

La remise en place du plan terrasse répond en même temps aux attentes du groupe Ecolo qui avait interpellé le collège communal afin de savoir si les commerçants étaient demandeurs.