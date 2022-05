Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sont menées afin de sensibiliser les citoyens de l’entité.

La Ville de Braine-le-Comte réalise depuis de nombreuses années des actions en faveur du bien-être animal. Lors d’une séance d’information du 11 mai dernier, elle a pu en dire plus sur les actions mises ou qui seront mises en place dans l'entité. Pour mener à bien ses opérations, la Ville peut compter sur toute une série de partenaires comme la SPA de La Louvière, les associations "Everyone Matters" et "des Amis des Animaux" mais également sur des acteurs de terrain tels que "Au Bonheur de Vica" et "Bien Être des Animaux".