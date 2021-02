", c'est le slogan de la grande campagne de sensibilisation à Braine-le-Comte. Et pour cela, la Ville s'est dotée d'une nouvelle balayeuse. Le service propreté publique de la commune sillonnera dès ce vendredi, les rues de l'entité.

C'est une machine de nettoyage XXL. Ce nouveau camion vient remplacer l'ancien véhicule "arrivé en bout de course après plus de 30 ans de loyaux services." Équipée de brosses rotatives, elle permettra d'atteindre les moindres recoins, y compris les trottoirs et ses bords. "Cette nouvelle machine pourra également nettoyer les déchets d’origine humaine (papiers, mégots, canettes...) grâce à un système d’aspiration des déchets", écrit la Ville.

Avec des dépôts clandestins de plus en plus récurrents dans certains endroits de la commune, les autorités souhaitent mettre la priorité sur la propreté publique. On le sait, un cadre propre contribue à la bonne qualité de vie des habitants. "Pour les secteurs culturel, touristique ou commercial, par exemple, il participe aussi à l’image de marque et à l’attractivité d’une commune", explique la Ville. "C’est pourquoi la Ville de Braine-le-Comte a fait de la propreté publique une de ses priorités."

Cette dernière place d'ailleurs beaucoup d'argent dans son objectif. Un nouvel aspirateur de rue avait déjà été acheté par la Ville l'année dernière. Et après la nouvelle balayeuse, une hydrocureuse arrivera à la fin 2021. Un engin prévu pour le curage, l'assainissement et le débouchage des canalisations. En tout, c'est près de 720 000 euros qui ont été investis dans le domaine lors de ces deux dernières années.

La Ville va d'ailleurs encore plus loin, en achetant une caméra mobile. En effet, elle sera prochainement installée aux abords des points critiques pour "aider la cellule environnement dans la lutte contre les incivilités."

Les autorités ont mis en place le #TOUSCONCERNÉS, pour essayer de toucher un maximum de sa population. "Pour que les moyens techniques investis soient pleinement efficaces, nous avons tous un rôle à jouer", déclare la Ville. "Et ce n’est un secret pour personne : les dépôts clandestins et sauvages, peu importe leur taille, sont un véritable fléau."

La campagne de conscientisation et d'information est donc officiellement lancée ce vendredi. D'autres actions verront le jour prochainement dans la commune de Braine.