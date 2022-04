La Ville de Braine-le-Comte a décidé de s’attaquer aux problèmes de dépôts sauvages en installant trois nouvelles caméras fixes sur son territoire. Elles seront placées aux abords de bulles à verre, endroits propices à ce genre d’agissement. Bien que seul l’avis du chef de Corps de la police de la Haute Senne est normalement nécessaire à leur mise en place, ce dernier a tout de même souhaité faire passer le point au conseil communal de la Ville afin d'en avertir les citoyens.

"Ces trois caméras seront destinées à la lutte contre les dépôts clandestins aux abords des bulles à verre", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Malgré les entretiens réguliers des bulles à verre, elles sont encore bien trop souvent victimes de dépôts sauvages. La mise en place de caméras a donc été préconisée. Le système fonctionne bien et nous avons pu bénéficier de subventions pour leur acquisition. Passer le point au conseil communal a uniquement un but de publicité puisque seul le chef de Corps de la police peut décider s’il accepte ou non ces nouvelles caméras."

Que les citoyens se rassurent, ils ne seront pas observés tout au long de la journée par ces trois nouvelles caméras. Elles seront en effet utilisées uniquement en cas de besoin, pour identifier l’auteur d’un dépôt sauvage. Les images seront d’ailleurs gardées uniquement 21 jours sur le serveur et seuls les agents constatateurs et la police pourront y avoir accès. Des panneaux se chargeront de signaler la présence de ces caméras qui auront principalement un rôle dissuasif.

Concrètement, ces caméras prendront place aux abords de bulles à verre. Elles seront situées à proximité des étangs Martel, à l’avenue du Marouset. Une autre se situera le long de la rue des Digues à proximité du parking. Enfin, la dernière sera placée non loin du cimetière d’Hennuyères à la rue du Goutteux.