La gestion des trois parcs à conteneurs de La Louvière sera assurée par l'intercommunale Hygea à partir de janvier 2022. Les parcs, qui étaient gérés par l'administration communale, deviendront dès lors des "recyparcs".

"La gestion des déchets devient de plus en plus complexe à mesure que la législation évolue", a indiqué Hygea dans un communiqué. "Il était donc nécessaire pour la ville de La Louvière de déléguer cette tâche à un tiers spécialisé dans ces matières. L'intercommunale Hygea, avec son réseau de 22 recyparcs accueillant chaque année 700.000 visites et près de 100.000 tonnes de déchets triés, s'est imposée comme le candidat idéal."

Les parcs à conteneurs de La Louvière seront soumis dès le 4 janvier au règlement en vigueur dans les recyparcs.