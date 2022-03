Les autorités communales de La Louvière ont fait le point samedi matin sur l'organisation des festivités carnavalesques dans la région du Centre, au lendemain des décisions du Codeco qui a opté pour le passage au code jaune dès lundi. Les instances communales ont annoncé le lancement officiel des carnavals régionaux. Les festivités carnavalesques dans la région du Centre avaient été annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Le Carnaval "Feureu" de Haine-Saint-Pierre, prévu les 6, 7 et 8 mars, a fait l'objet d'une rencontre entre les autorités communales et l'Amicale des Sociétés Folkloriques des Deux Haines pour étudier les possibilités d'organisation de festivités dès lundi 7 mars, date du passage en code jaune du baromètre sanitaire. Des festivités dans le centre du village seront ainsi organisées lundi de 15 heures à minuit ainsi qu'une "sortie à la viole", mardi de 18 heures à minuit.

Le carnaval de Strépy-Bracquegnies se déroulera les 20, 21 et 22 mars. Le carnaval du "Laetare" à La Louvière et à Houdeng sera organisé les 27, 28 et 29 mars, celui de Maurage les 10, 11 et 12 avril, celui de Saint-Vaast et de Trivières les 17, 18 et 19 avril.