Certaines communes auront mis du temps à franchir le pas de la participation citoyenne. Mais depuis quelques mois déjà, plusieurs d’entre elles ont officialisé leur intention d’en faire plus, notamment via la mise à disposition de budgets participatifs. Du côté de La Louvière, cette initiative se traduit par le dégagement d’une enveloppe de 15 000 euros.

Les citoyens seront ainsi invités à s’impliquer directement dans la gestion de leur ville. "Cette année, l'accent est mis sur l'amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants et sur le renforcement de la solidarité en ces temps de crise sanitaire", explique-t-on du côté de la commune de La Louvière, pour qui les budgets participatifs sont une grande première.

Pour mettre la jeunesse en valeur, la ville précise qu’un projet porté par un ou des jeunes de moins de 26 ans sera d’office sélectionné. Le projet proposé devra avoir pour thème "la vie de quartier" et donc permettre le développement de la citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, le développement du vivre ensemble et de la solidarité.

"Au-delà du budget, les projets sélectionnés pourront, si nécessaire, bénéficier d’autres aides de la ville, par exemple une aide logistique (matériel, locaux,…) mais aussi d’un soutien au niveau de la promotion de l’événement (affiches, flyers, La Louvière à la une, réseaux sociaux,…)." L’aide de la commune ne pourra pas dépasser 7500 euros par projet mais le cofinancement est autorisé, afin de laisser davantage de liberté aux candidats.

Un dossier complet doit être complété et être remis par les candidats auprès des autorités communales avant le 31 décembre prochain. Du 4 au 15 janvier 2021, le comité de sélection analysera la recevabilité des différents dossiers. Les projets jugés recevables seront soumis à un vote du comité de sélection. Ceux-ci verront donc le jour dans le courant de l’année 2021.