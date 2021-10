La participation citoyenne a le vent en poupe, et dans la Cité des Loups, les autorités communales entendent surfer sur la vague. Pour la seconde fois, des budgets participatifs seront libérés afin de permettre aux citoyens de donner vie à des projets qui leur tiennent à cœur. L’appel à projets est d’ores et déjà lancé, les dossiers candidatures peuvent être introduits auprès de la ville de La Louvière jusqu’au 31 décembre prochain au plus tard.

"Le budget participatif est un processus de démocratie participative qui permet aux habitants et aux associations de l’entité de proposer l’affectation d’un montant défini par la ville à des projets citoyens d’intérêt général", explique-t-on du côté de la ville. Pour cette deuxième édition, une enveloppe de 15 000 euros est prévue. "De tels budgets seront reconduits chaque année."